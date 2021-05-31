Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak. 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kafe ve restoranların açlması, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, spor salonları, halı sahalar düğün mekanlarının açılması gibi konular Kabine Toplantısı'nda konuşulacak. Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleştiriliyor ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili alınan kararlar paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan kararları duyurduğu açıklamada bu kez 1 Haziran sonrası yasakların durumunun da yer alması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 1 HAZİRAN SONRASI İÇİN KABİNE KARARLARI NELER OLACAK?

Düğünlerin belirli kısıtlamalarla yeniden yapılmaya başlanması, restoran ve kafelerin içeride müşteri kabulü, hafta sonu kısıtlamaları, Spor salonlarının ve halı sahaların açılması, yüz yüze eğitim ve sınavlar gibi birçok konu kabine toplantısında değerlendirilecek ve alınan kararlar açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Yeni kararla için gözler bugün Kabine'de olacak. Toplantı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü toplantı saat 15:00'te başlayacak. 19:00'da toplantının sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme genelgesinin ilk ayağı 1 Haziran’a kadar geçerli olacak. Dolayısıyla 1 Haziran sonrası için yeni genelgenin yayınlanması bekleniyor. Bu genelgede de merak edilen tüm konularla ilgili sorular yanıt bulmuş olacak.

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Kritik Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

Öte yandan, kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de dikkat çeken öneriler geldi. İşte, 1 Haziran sonrası atılacak adımlar:

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜN YASAĞI KALKACAK MI? DÜĞÜN MEKANLARI AÇILACAJ MI?

-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

-İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MASKE YASAĞI KALKABİLİR

-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.











