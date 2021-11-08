Kabine toplantısı için gözler bugün Beştepe’ye çevrildi. Toplantının ana gündem maddesinin uzun zamandır olduğu gibi koronavirüs vaka sayıları ve can kayıplarını engellemek için alınması gereken önlemler olması bekleniyor. Diğer yandan bugünkü Kabine toplantısına Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri ile son zamanlarda sık sık dile getirilen EYT ve 3600 ek göstergenin damga vurması bekleniyor….

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

8 Kasım Pazartesi (Bugün) gerçekleşecek Kabine toplantısının saat 15.00 itibariyle başlaması, toplantının sona ermesinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

BUGÜNKÜ KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının an gündem maddesinin uzun zamandır olduğu gibi koronavirüs vaka sayılarındaki son durumun ve alınacak önlemlerin olması bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 25-30 bin bandında seyreden vaka sayılarına ilişkin bir sunum yapacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan Kabine toplantısında ele alınması beklenen konular arasında ekonomi gündemini meşgul eden konular yer alıyor. Aralık ayında başlayacak 2022 asgari ücret görüşmeleri ve zam pazarlıkları ile EYT, 3600 ek gösterge konusunu Kabine toplantısında masaya yatırılacak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.