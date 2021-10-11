Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen Kabine toplantısı için gözler son dakika haberlerine çevrildi. Vatandaşları yakından ilgilendiren kararlara imza atılan Kabine toplantısı en son 27 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Arada geçen iki haftanın ardından “Kabine toplantısı bugün saat kaçta yapılacak, başladı mı?" “Kabine kararları neler olacak?” araştırmaları da sıklaştı...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bugün toplanacak.

11 EKİM KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısı için kesin bir saat bilgisi bulunmuyor. Bununla birlikte daha önceki toplantıların saatlerine bakıldığında, 15.30-16.00 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının sona ermesinin ardından da saat 19.00 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE KARARLARI NELER OLACAK?

Kabinede ele alınacak konular arasında, özellikle gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadelenin olması bekleniyor. Zira, bir süredir, gıda ürünlerinin fiyatlarında görülen fahiş fiyatlarla ilgili market ve hallerdeki denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler ile Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemelerin sonuçları da Kabine toplantısında alınacak kararlara çerçeve sunacak.

Bir diğer önemli konu da her zamanki gibi koronavirüs vakaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda son duruma ilişkin bir sunum yaparken, sunumun içeriğinde, 30 binlere ulaşan vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım doluluk oranları ile aşı çalışmalarında gelinen son durumu hakkında bilgiler bulunacak.

Kabine toplantısının bir diğer ana gündem maddesi de okullarda yüz yüze eğitimin devamı ile ilgili olacak. Toplantıda, 6 Eylül itibariyle başlayan yüz yüze eğitim süreci değerlendirilecek.