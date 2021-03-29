Son dakika kabine toplantısı haberi... Kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabinenin gündeminde artan vaka sayıları ve buna bağlı olarak kısıtlamaların yeniden ve daha etkili şekilde uygulanması gibi konular var. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde vaka sayıları giderek artıyor. Günlük vaka sayısı da 30 binin üzerine çıktı. Bu da kabine toplantısında önemli kararlar alınabileceğine işaret ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı bugün saat 15:30'da başlayacak. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan kararları duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19:30-20:00 sularında kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu’nun 25 Mart’ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.