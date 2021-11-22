Kabine toplantısının en zaman yapılacağı ve hangi konuların ele alınacağına dair araştırmalar 22 Kasım Pazartesi sabahında vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2 hafta ara ile gerçekleştirilen Kabine toplantısında milyonları ilgilendiren kararlara imza atılıyor. Bu seferki toplantının ana gündem maddesinin ise 2022 asgari ücret çalışmalarının olması bekleniyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı 22 Kasım Pazartesi (Bugün) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.

Beştepe’de gerçekleşecek toplantıda ele alınacak konular arasında ise ana gündem maddesinin 2022 asgari ücret çalışmalarının olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Diğer yandan Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konunun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen son görüşmede masaya yatırılan 50+1 seçim sistemi olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ile aynı zamanda görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor.

Kabinede toplantısında Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de her açıdan el alınacak. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek uygulamalar da kabinenin gündeminde olacak.

Toplantının uzun zamandır değişmeyen bir diğer ana gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sunum yapması beklenen Kabine toplantısında yerli aşıda gelinen son durum ve salgının seyri ele alınacak.

Ayrıca, Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından Ankara-Washington hattında yürütülen F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiği de toplantının başlıkları arasında yer alacak.