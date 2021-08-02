Kabine toplantısında bu hafta artan koronavirüs vakalarına ilişkin önemli kararların alınması ve son dönemlerde yaşanan sel felaketi ve orman yangınlarının değerlendirilmesi bekleniyordu. Özellikle aşı konusunda yeni kararlar çıkacak mı beklenirken, Kabine toplantısının ertelendiği haberi geldi.

KABİNE TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ?

Bugün yapılması beklenen Kabine toplantısının neden ertelendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunuyor. Konuyla ilgili olarak bilinen tek şey Anadolu Ajansı tarafından gece yarısı yayımlanan gündem özetinde Kabine toplantısına dair bilgi geçmediği…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Kabine toplantısı son olarak 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmişti ve Kurban Bayramı dönüşünde yeni toplantının olması bekleniyordu. Geçen hafta Kabine toplantısı gerçekleşmeyince gözler 2 Ağustos Pazartesi gününe çevrilmişti. Ancak akşam saatlerine kadar toplantıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yeni Kabine toplantısının ne zaman olacağı da henüz belli değil.

Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.