Türkiye Kabine Toplantısı yarın! Erdoğan'ın masasında artan koronavirüs vakaları ve terörle mücadele var
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Kabine Toplantısı yarın! Erdoğan'ın masasında artan koronavirüs vakaları ve terörle mücadele var

Türkiye

Kabine Toplantısı yarın! Erdoğan'ın masasında artan koronavirüs vakaları ve terörle mücadele var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabine toplantısında Erdoğan' ın masasındaki gündem maddeleri artan koronavirüs vakaları ve terörle mücadeledeki son durum var.

24 Ekim 2021, Pazar 12:49 Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

PKK/PYD, FETÖ VE DEAŞ'LA MÜCADELE

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKA SAYILAR

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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