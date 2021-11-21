Kabine Toplantısı yarın! Yüz yüze eğitim, Merkez Bankasının faiz indirimi, asgari ücret...
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Erdoğan'ın masasında; Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket,asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konular olacak.
21 Kasım 2021, Pazar 11:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Kabinenin kritik gündemine ilişkin detayları aktaran CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Mahkumların Kovid izni bitecek mi diye soruluyordu... 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak.
Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. Salgın ile başlayalım. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisinin kabine toplantında ele alınacak.
MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ
Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlar fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.
Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.
MAHKUMLARIN KOVİD İZNİ
Mahkumların Kovid izni bitecek mi diye soruluyordu... 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.
ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.