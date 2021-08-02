Kabus kocaya 35 yıl hapis

ABD’de teknoloji milyoneri Lawrence Michael Handley’nin (53) alkol sorunları, eşi Schanda’nın evi terk etmesine yol açtı. Schanda, telefonuna casus program yükleyen, bilgisayarını hack’lemeye çalışan Lawrence için uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Schanda ve çocukların yaşadığı Louisiana’daki eve iki saldırgan girdi. Saldırganlar, 14 yaşındaki kızını ve evdeki komşuyu kelepçeleyip Schanda’yı kaçırdı. Yardım isteyerek kelepçeden kurtulan kızı ve komşusu polisten yardım istediler. Polis kısa süre sonra Schanda’nın kaçırıldığı aracı buldu.

Her ikisi de 27 yaşında olan saldırganlar Sylvester Bracy ve Arsenio Haynes, kaçarken öldü.

KAÇARKEN BOĞULDULAR

Saldırganlar aracı bırakıp kaçmaya başladı. Ancak atladıkları kanalda boğularak öldü. Polis, Schanda’nın boşanma davası açtığı eski eşi Lawrence’ı bir otelde yakaladı. Kendisine bir uçak ayarlamak üzereydi. Lawrence’ın üzerinden eşinin kaçırılması için yaptığı hazırlık listesi çıktı. Saldırganların kullandığı kelepçeler ve kamyonete kadar her şeyi kendisi ayarlayan Lawrence, suçunu itiraf etti. Eşinden intikam almak istediğini söyledi. İnsan kaçırma ve ikinci dereceden cinayete teşebbüsten 15 ila 35 yıl hapis cezası alacak.