Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriye ekibi, İznik Çakırca Seymenler Mevkii’nde bulunan zeytinlik alana bir araç ile 3 kişinin geldiğini belirledi.

M.T., S. İ. ve H. Ç. olduğu belirlenen şüpheliler, kısa süreli takibin sonunda kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden M.T.’nin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 milimetre çapında 30 mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, İznik Müze Müdürlüğü’ne de bilgi verdi.

Sorguları süren şüphelilerden M.T. hakkında ’Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet’ suçundan da işlem yapıldı.