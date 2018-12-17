Kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde defineciler kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

17 Aralık 2018, Pazartesi 00:55
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Kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgiye gire, İznik'te sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazı yaptığı bölgeyi kontrol eden polis bir sürprizle karşılaştı.

TUTUKLANDILAR

4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A. ve Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kadir A. ve Ahmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

BURSA (İHA)

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