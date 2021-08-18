Etkinlik Rehberi Kaçak ponponlar (Oyun)

Kaçak ponponlar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Kaçak ponponlar (Oyun)

Miniklerin ince motor gelişimleri nesneleri kavrayabilmesinden başlar. Bu oyun sayesinde çocuklar küçük nesneleri kavrar ve çıkarıp takmaya çalışarak motor gelişimlerini destekler. +3 Yaş

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • 1 adet çırpıcı
  • Ponponlar

NASIL OYNANIR?

Ponponları çırpıcının telleri arasına yerleştirin. Çocuğunuzdan tüm ponponları çıkarıp tekrar yerleştirmesini isteyin.

NOT: Eğer çırpıcı elektrikli bir cihazın parçasıysa, çocuğun bir yetişkin kontrolünde oynamasını sağlayın.

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