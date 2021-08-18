Kaçak ponponlar (Oyun)
Miniklerin ince motor gelişimleri nesneleri kavrayabilmesinden başlar. Bu oyun sayesinde çocuklar küçük nesneleri kavrar ve çıkarıp takmaya çalışarak motor gelişimlerini destekler. +3 Yaş
18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- 1 adet çırpıcı
- Ponponlar
NASIL OYNANIR?
Ponponları çırpıcının telleri arasına yerleştirin. Çocuğunuzdan tüm ponponları çıkarıp tekrar yerleştirmesini isteyin.
NOT: Eğer çırpıcı elektrikli bir cihazın parçasıysa, çocuğun bir yetişkin kontrolünde oynamasını sağlayın.