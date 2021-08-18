Kaçak ponponlar (Oyun)

MALZEMELER

1 adet çırpıcı

Ponponlar

NASIL OYNANIR?

Ponponları çırpıcının telleri arasına yerleştirin. Çocuğunuzdan tüm ponponları çıkarıp tekrar yerleştirmesini isteyin.

NOT: Eğer çırpıcı elektrikli bir cihazın parçasıysa, çocuğun bir yetişkin kontrolünde oynamasını sağlayın.



