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Kaçarken karşılaştı, 'Bana bir daha vurma' diye bağırınca...

Samsun’da birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğü iddiasıyla kaçmaya çalışan bir kadını, mahallelinin dikkati kurtardı

03 Temmuz 2019, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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Kaçarken karşılaştı, 'Bana bir daha vurma' diye bağırınca...

Olay, İlkadım ilçesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Birlikte yaşadığı şahıstan şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, evden kaçarken şahısla sokakta karşılaştı.

"BANA BİR FİSKE DAHA VURMA" DİYE BAĞIRDI

Kaçmaya çalışan kadın "Bana bir fiske daha vurma" diye bağırınca mahalleli olaya müdahil oldu. Kadının yanına giden mahalleli, polisi arayarak durumu bildirdi.

ŞİDDETİ KABUL ETTİ!

Birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığını kabul eden şahıs, olay yerine gelen polis otosuyla karakola götürüldü. Şiddet gördüğünü iddia eden kadın da polis otosuna binerek, karakola gitti.

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