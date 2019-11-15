Kacır: Yazılımcı sayımızı artırmamız gerekiyor

Kacır, dünya ekonomisine artık teknolojinin yön verdiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye nüfusunun yarısının 31 yaş altında olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu çerçevede atacağımız adımları 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlığı ile yapılandırdık. Tam bağımsız Türkiye için üretmemiz gerekenlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bugün 160 milyar dolar seviyesinde olan imalat sanayi ihracatının 2023'te 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. Yine yüzde birlerde olan Ar-Ge'ye ayrılan payı, aynı dönemde yüzde 1,8'e çıkaracağız. Araştırmacı sayımız da 112 binden 200 bine yükselecek. Ar-Ge personelimiz ise 154 binden 300 bine yükselecek. Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu da hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda yenilikçi eğitim programları hazırlıyoruz."