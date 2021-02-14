Türkiye Kaçırılan 15 denizciyi İstanbul'da Çavuşoğlu karşıladı

Kaçırılan 15 denizciyi İstanbul'da Çavuşoğlu karşıladı

Türkiye

Kaçırılan 15 denizciyi İstanbul'da Çavuşoğlu karşıladı

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Denizcileri havalimanında, aileleri ve Bakan Çavuşoğlu karşıladı.

14 Şubat 2021, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.



İstanbul'a getirilen 15 Türk denizci ailelerine kavuştu. 

Esaret altında geçen 21 günün ardından Türkiye'ye gelen denizcilerin isimleri şu şekilde:

Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz.

Ne olmuştu?

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın başkenti Lagos'un yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 mürettebat ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 mürettebat ise önceki gün serbest bırakılmıştı. 

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