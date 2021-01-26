Türkiye Kaçırılan Türk denizcinin eşi: Çıldırmak üzereyim, ne olur sesimi duyun

Kaçırılan Türk denizcinin eşi: Çıldırmak üzereyim, ne olur sesimi duyun

Türkiye

Kaçırılan Türk denizcinin eşi: Çıldırmak üzereyim, ne olur sesimi duyun

Nijerya açıklarındaki gemide korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz’in ailesi, endişeli bekleyişini sürdürüyor. 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz, 'Artık çıldırmak üzereyim. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim' dedi.

26 Ocak 2021, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi.

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Gözyaşı döken 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz paylaşımında, “Eşimden haber alamıyorum. 2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun; Allah Muhammed aşkı için Ünsal’ımdan, oradakilerden ses seda yok. Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; ‘babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?’ diyor.

Ben diyorum ki ‘dur annem’ diyorum. Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım, kurban olayım sesimi duy. Benim Ünsal’ımı ve oradakileri getir” dedi.

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