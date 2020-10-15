Tadına doyamayacağınız kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos tarifi arıyor ya da kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos tarifi

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos malzemeleri

2 adet derisi alınmış tavuk göğsü

1 tutam tatlı toz biber

2 diş sarımsak

3 çorba kaşığı soya sosu

250 gram taze tel kadayıf

3 adet yumurta beyazı

1 tutam tuz karabiber

Kızartmak için 1 litre sıvı yağ

Sosu için:

3 adet közlenmiş kapya biber

1çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı mayonez

3-4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Yarım çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk parçaları ve kapya biber sos yapılışı

İlk olarak yumuşak lezzet bir tavuk yapabilmek için tavuklar marine edilir. Marine işlemi için toz biber, soya sosu ile sarımsak kullanılır. Ardından yumurtanın beyazı ayrılır ve kadayıf tavukları tamamen kaplayacak şekilde 12 eşit parçaya bölünür. Kadayıf önce yumurtanın beyazında bandırılır ve tavuklara sarılır. Ardından derin bir kızartma tenceresinde altın rengini alıncaya kadar kızartılır. Tavadan alınan tavuklar kağıt havluya çıkartılır ve üzerine sıcakken tuz ile karabiber eklenir.

Közlenmiş biberler süzme yoğurt, mayonez, sirke ve zeytinyağı ile karıştırılır. İçerisine ezilmiş sarımsak eklenir. El blendırıyla ezilir. Üzerine ince kıyılan maydanoz konulur.



