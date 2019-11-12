Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Türk toplumunun yemek kültüründe olmazsa olmazları arasında tatlı yer alır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, sunumuyla göze hitap eden aynı zamanda lezzetiyle damak tadımıza uygun kadayıflı muhallebi tatlısı tarifine bir bakalım.

Kadayıflı muhallebi tatlısı

Malzemeler

⦁ 350 gr kadayıf (kuru kadayıf)

⦁ 10 yemek kaşığı toz şeker

⦁ 5 yemek kaşığı tereyağı

⦁ Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

⦁ 1 litre süt

⦁ 2 yemek kaşığı mısır nişastası

⦁ 2 yemek kaşığı un

⦁ 1 yumurta

⦁ 1 paket vanilya

⦁ 1 paket krema (200ml)

Yapılışı

İlk olarak derin bir tencerede kadayıf ve tereyağı alınız ve kavurmaya başlayınız. Topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak kavurunuz. Tereyağı tamamen eridikten sonra 6 yemek kaşığı toz şeker atıp kavurmaya devam ediniz. Kadayıflar renk değiştirmeye başlayınca dövülmüş 1 su bardağı cevizi ekleyip 8 - 9 dakika daha kavurup kadayıfları ocaktan alınız. Kavurduğunuz kadayıf ve cevizleri başka bir kaba alıp soğumaya bırakınız(aynı tencerede kalırsa yanabilir). Başka bir tencereye 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta alıp iyice karıştırın. Üzerine 1 litre sütü ekleyip muhallebiyi pişirmeye başlıyoruz. Muhallebi kaynamaya başlayınca üzerine vanilyayı koyup tekrar karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Muhallebi soğuduğunda 1 paket kremayı üzerine ekleyip mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Kadayıflı muhallebi tatlısını yapacağımız kabın yarısına kavurduğumuz tel kadayıfları ekliyoruz. Eşit şekilde yaydığımız kadayıfların üzerine eşit şekilde muhallebiyi yayıyoruz. Geri kalan kadayıfları da eşit şekilde muhallebinin üzerine döküyoruz. 1 - 2 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

İpucu

Servis ederken üzerine çilek, muz veya yaban mersini koyabilirsiniz. Muhallebisi 5 - 6 saat dinlenirse daha lezzetli olacaktır. Kadayıfları çok yakmamaya çalışın. Eğer kuru kadayıf bulamazsanız yaş kadayıfları 1 gün önceden buzdolabının derin dondurucu kısmında bekletin.