Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel tarafından canlandırılan Asiye’nin çocukları için verdiği mücadele sırasında karşısına çıkan Mahir ile hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor. Asiye, 17 yaşında üvey annesinden kaçıp Cemal ile evlenmiş, ancak kocası tarafından iki çocuğuyla yalnız bırakmış bir kadındır. İşte Kaderimin Oyunu dizisinin konusundan oyuncu kadrosuna kadar merak edilen ayrıntılar…

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisinin ilk üç bölümü Amasya’da çekiliyor. Dizinin hikayesinin daha sonra İstanbul’da geçmesi bekleniyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadının Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı kadının aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye’yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkansızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün kızı canından çok sevdiği kızı Nergis’in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir’in hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte, Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…