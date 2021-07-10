Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı
İstanbul'da Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 23:07 Son Güncelleme:
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Olay bugün 16:30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı.
Denize düşen kişi, can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)