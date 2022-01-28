Türkiye Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Türkiye

Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Kadıköy’ün Moda sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

28 Ocak 2022, Cuma 22:31 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Kadıköy’de Moda sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak, Moda sahilinde karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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