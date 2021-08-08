Türkiye Kadıköy'de korkunç görüntü! Doğum günü kutlaması böyle bitti

Kadıköy'de korkunç görüntü! Doğum günü kutlaması böyle bitti

Türkiye

Kadıköy'de korkunç görüntü! Doğum günü kutlaması böyle bitti

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla doğum günü yapan Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah arkadaşları Züleyha B.'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü.

08 Ağustos 2021, Pazar 11:44 Son Güncelleme:
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 İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay saat 08.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi.

İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUKTA YATARKEN GÖRDÜLER

Gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı. Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü.

Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Züleyha B. ,ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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