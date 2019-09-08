Olay, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi’nde meydana geldi. Saat 04.20 sıralarında motosikletli bir kişi yolun sağında müşteri bekleyen Tarık Tekin yönetimindeki 34 THB 99 plakalı taksiyi hedef aldı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YARALANDI

İlk belirlemelere göre dört kurşun sıkan silahlı saldırgan olay yerinden hızla ayrıldı. Kurşunlardan birisi aracın sürücü kapısına denk gelirken o sırada yoldan geçen Mehmet Okuyucugil seken kurşun parçasıyla hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans da ilk müdahalesi yapılan Okuyucugil tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayın meydana geldiği noktaya çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri silahtan çıkan boş kurşun kovanlarını ve araca isabet eden kurşun deliğini inceledi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA