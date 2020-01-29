Kadın dizisinin 80. bölümü bu akşam yayınlanacak.

Dizide "Şirin" karakterine hayat veren Seray Kaya’nın ekrandan gidişi hayranlarını üzdü.

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncuya binlere beğeni geldi.

Babası Enver’in de yardım etmediği Şirin, yaptıklarının bedelini ne şekilde ödeyeceği merak edilirken herkes ilgiyle son 2 bölümü bekliyor.

"Bu kadar kötülük yeter"

Bir takipçisi, “Kötülüklerini özleyeceğiz Erol Taş Şirin. Gerçekten de kutluyorum genç yaşta koca bir ülkeyi kendinden nefret ettirecek kadar rolünü başarı ile oynadın. Bu kadar kötülük yeter, güzelliğine yakışacak rollerde görmek dileğiyle” diye yorum bıraktı.

Takipçilerinin yazdığı bazı yorumlar şöyle:

- Hangi karakteri oynarsan oyna, bence Şirin karakteri hiç bir zaman unutulmayacak.

- Uyuz Şirin, gıcık Şirin bugün hapishaneyi boyluyosun hadi bakalım.

- Canım benim çok özleyeceğiz seni.

- Ah o sinir bozucu gülüşünü özleyeceğim.

- Oyunculuğunuzu tebrik ederim. Kendinden nefret ettiren dişi Erol Taş.

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri almaktadır.

Seray Kaya’nın Oynadığı Diziler

Kadın / Şirin / 2017

Gülümse Yeter / Gül / 2016-2017

Kocamını Ailesi / Miray / 2014

Huzur Sokağı / 2012



