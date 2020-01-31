Kadın dizisi oyuncularından Seray Kaya, 3 sezon boyunca yer aldığı Salı akşamları FoxTV ekranında yayınlanan Kadın dizisinde çok başarılı bir performans sergiledi. Dizide "Şirin" karakterinde kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu eski saçlarına dönüş yaptı.

Instagram hesabından paylaştı

4 Şubat Salı günü final yapacak olan Kadın dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesilir kesilmez kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu.

Şirin karakteri kıvırcık saçlıydı. Seray Kaya ise saçlarını asıl haline getirerek özüne döndü. Kaya "öze dönüldü" notuyla fotoğrafını paylaştı.



