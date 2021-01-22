Kadın göbeği tatlısı tarifi: Kadın göbeği tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı sevenlerin gözdesi olacak kadın göbeği tarifi Manisa'nın en meşhur lezzetlerinden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için kadın göbeği tarifi arıyor ya da kadın göbeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadın göbeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kadın göbeği tatlısı malzemeleri

5 su bardağı un

1 su bardağı un-nişasta karışımı

2 su bardağı sıvı yağ

2 kilogram toz şeker

750 gram ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Kadın göbeği tatlısı yapılışı

Un, zeytinyağı, ılık suda eritilmiş tuz ve yeterince su ile kulak memesinden biraz sert bir hamur yoğurun. Hamuru 10 bezeye ayırın. Bezeleri, un nişasta karışımı yardımıyla 70-75 santimetre çapında açın. Yufkaları serip 10-15 dakika dinlendirin. İlk açtığınız yufkayı hamur tahtasına koyarak üzerine dövülmüş ceviz içi serpin. Oklavayla bir ucundan gevşek olarak sarılmaya başlayıp rulo yapın. Oklavayı rulonun içinden çıkarın. Makara büyüklüğünde kesilen parçaları zemini yağlanmış fırın tepsisine dikey olarak yerleştirin. Tepsi dolduktan sonra cevizli ruloların üzerine kaşıkla kızdırılmış yağ gezdirin. Fırını önceden 160-180 dereceye ısıtıp 15-20 dakika pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın. Toz şekeri 7 su bardağı suda karıştırarak eritin ve şerbeti kaynatın. Şurubu soğutulmuş tatlının üzerine kepçeyle gezdirerek dökün. Tatlının üzerini büyük bir tepsiyle kapatıp şurubunu çekmesi için bekletin. Soğuk servis yapın.



