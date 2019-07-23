Kadın hırsızlar 100 bin liralık vurgun yaptı

20 Haziran’da Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi’nde 3 ayrı sitedeki 3 daireden yaklaşık 40 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sitedeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadın şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) Çayırova ilçesinde yakaladı.

BİRİ HAMİLE ÇIKTI!

Şüphelilerden 9 aylık hamile olan F.K’nin, doğum sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, 15 Temmuz’da, bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartman dairesine giriş çıkışları yer alıyor.

AA