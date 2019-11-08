Kadın kıyafetlerinin düğmeleri neden solda?

İnsanlar günlük hayatta birçok şeyin farkında olurlar ancak günlük koşuşturmacalar derken çoğu şeyi sorgulama ihtiyacı hissetmezler. Alışılagelmiş bu durum git gide insanları duyarsızlaştırmaya başlar. Hayatımızda sıradan duran aslında oldukça ilginç bir anlam ifade eden o kadar çok var ki, dediğimiz gibi yoğun hayat temposu bu durumları görmemize bir türlü izin vermez. Bunlardan birisi de erkeklerin düğmelerinin sağda kadınların düğmelerinin ise solda bulunması. Bu durumun neden olduğunu hiç düşündünüz mü?





Erkeklerin düğmelerinin sağda bulunmasının ana sebebi insanların çoğunun günlük yaşamda sağ elini kullanmasıdır. Bu cümlemize karşılık olarak şu soruyu sorabilirsiniz: Kadınlar bu çoğunluğa dahil değil mi? Kadınların düğmeleri neden solda?





Kıyafetler ilk üretildiği zamanlarda düğme adına hiçbir şey yoktu. Düğmeli kıyafetleri genellikle varlıklı olan kadınlar tercih ediyor ve giyiyorlardı. Zengin kadınlara düğmeli kıyafetler hizmetçileri tarafından giydiriliyordu. Sonuç olarak başkası tarafından giydirilen bu kıyafetin düğmeleri giydiren hizmetçi kişiye göre sağ tarafta kaldığı için sağ elini pratik bir şekilde kullanan bu hizmetçi rahatlıkla hanımının elbisesini ona giydirebiliyordu. Bu durumdan kaynaklı olarak dönemin terzileri nadir bulunan pahalı düğmeli bu kıymetli elbiseleri dikerken düğmeler solda ilikler sağda olacak şekilde tasarlıyordu.





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