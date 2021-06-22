Kadın mühendis eğitime gönüllü

Dilek Tankut’un öyküsü, 1968’de Balıkesir Bigadiç’te başlıyor. Bigadiç’te savcı olan babasının İzmir’e adalet müfettişi olarak tayininin çıkması, Dilek Tankut’un hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. İzmir’de bir mahalle ilkokulunda okuyan Dilek Tankut, ilkokul öğretmeni Ayşen Keskin’i hiç unutmuyor. “İlk öğretmenim, benim okulu sevmemi sağladığı için onu hep sevgi ve saygı ile anarım” diyor.

LİSEDE MESLEĞİNİ SEÇTİ

Dilek Tankut 1979’da, o zaman İzmir Amerikan Kız Lisesi olan İzmir Amerikan Koleji’nin sınavını kazanıyor. “Benim için büyük bir şansmış” dediği İzmir Amerikan’da 7 yıl okuyan Dilek Tankut, mühendis olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor: “Lise 3’üncü sınıfta, eski mezunların meslekleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardıkları ‘kariyer günleri’ yapılırdı. Endüstri mühendisi olan bir iş kadınının verdiği bilgilerden çok etkilendim ve bu mesleği seçmeye karar verdim.”

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Dilek Tankut, 1986 yılında o zamanki adıyla Yıldız Üniversitesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü kazanıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra profesyonel çalışma hayatına başlayan Dilek Tankut, uzun yıllar Arçelik’te çalışıyor. 2003 yılında eşi ile kendi şirketlerini kuruyorlar. 30 yıl endüstri mühendisi olarak çalışan Dilek Tankut, geçen yıl emekli oluyor.

YARDIM ETME KÜLTÜRÜ

“Kadınların yapamayacağı şey yok. Yeter ki doğru yetkinliğe sahip olabilecekleri eğitim ve öğrenimi görmüş olsunlar” diyen Dilek Tankut’un yolu Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile kesişiyor. TEV ile tanışma sürecini de şöyle anlatıyor: “Eski bir Koç Grubu çalışanı olarak TEV’i rahmetli Vehbi Koç ile tanıdım. Eşim, Sinan Tankut üniversiteden sınıf arkadaşım ve meslektaşım. O da Koç Grubu’nda çalıştı. İhtiyacı olana yardım etme, aile kültürümüzün bir parçası.”

TEV’DE BURS FONU

TEV’in bağışları hakkında bilgi edinen Dilek Tankut, “Eşimin anneannesi rahmetli Zekiye Çağatay, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği ilk öğretmenlerden birisi. Biz de Öğretmen Zekiye Çağatay Burs Fonu’nu kurup bağışçı olduk. Bu burs fonu ile öğrenci okutuyoruz. TEV, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlemede ve tanımladığı kriterlerle onlara gerekli desteği vermede gayet sistematik. Bizim de tek kriterimiz, bir bursun kız öğrenciye verilmesi” diyor.

EBRU’NUN BAŞARISI

KARATEDE ŞAMPİYONLUK

Öğretmen Zekiye Çağatay Burs Fonu’ndan burs alan Ebru Aydın, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda profesyonel olarak karate yapan Ebru’nun dünya şampiyonluğu, uluslararası ve Türkiye şampiyonasında birçok derecesi bulunuyor. Ebru Aydın; teknik, mühendislik konularına olduğu kadar finans, ekonomi, işletme ve pazarlama gibi alanlara da ilgi duyduğu için endüstri mühendisliğini seçtiğini söylüyor.

ÜNİVERSİTEDE 5 STAJ

Erasmus programıyla bir dönem Almanya’da okuyan ve 3 ay da orada staj yapan Ebru, üniversite eğitimi boyunca 5 staj yapıyor. Derslerindeki başarısı, spor, sosyal ve sanat alanlardaki başarıları ile TEV bursunu kazanan Ebru, “TEV bursu sayesinde eğitim ihtiyaçlarımı büyük ölçüde karşılayabildim. Bu dönem mezun olduktan sonra TEV’in yurtdışı yüksek lisans bursu ile Almanya’da okumak istiyorum” diyor. Ebru’nun hayali, otomotiv sektöründe kadın liderlerden biri olmak.