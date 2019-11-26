Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan 80 kadın, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında açtıkları ’Kadın’ konulu resim sergisinden elde edilen gelir ile şiddet mağduru kadınlara destek olacak. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri üyesi 80 kadın, kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı.

Kadınlar, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında açtıkları, ’Kadın’ konulu sergiyle farkındalık oluşturdu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, şiddet mağduru kadınlara destek amaçlı kullanılacak.

"Bu ayıba elbirliği ile son vermeliyiz"

Serginin açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu söyleyerek, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeli, bu ayıba el birliğiyle son vermeliyiz.

Kadınların kendi eserlerini satarak elde edecekleri geliri, yine kadınlar için, hem de şiddet mağduru kadınlar için harcayacak olmaları da günün anlam ve önemine çok önemli bir değer katmış. Kendilerini bu özverili çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bende sergiden 3 tane eser aldım" dedi.

80 kadın, 150 eser

Kadına yönelik şiddeti konu edinen resim sergisinde, 80 kadının 150 eseri yer aldı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı tüm Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde resim kursuna katılan kadınların, yeteneklerini gözler önüne serdi.

Yıl boyunca resim kursunda öğrendiklerini eserlerine taşıyan Altındağlı kadınlar, şiddete yine yüksek sesle ’dur’ dedi. Altındağlı kadınların eserleri profesyonel ressamların çalışmalarını aratmadı. Farklı tekniklerle yapılan eserler, katılımcılardan büyük ilgi gördü.





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DHA