Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan play-off finali dördüncü maçında Çukurova Basketbol’u 80-68 yenen ve seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Ali Koç’a götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti. Sezonu ikinci tamamlayan Çukurova Basketbol’un teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım takdim etti.

MVP Birsel Vardarlı Demirmen

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Birsel Vardarlı Demirmen oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü A Milli Kadın Takımı Menajeri Yasemin Horasan’ın elinden aldı.

AA



