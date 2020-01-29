Kadınlar neden aldatır? Aldatmanın 10 sebebi

Erkeklerin ve kadınların farklı yaratıldığı ve farklı düşündüğü bir gerçek. Ancak popüler anlayışın aksine bir cinsiyet diğerine göre daha suçlu değildir. Yani 'kadınlar daha çok aldatır' ya da 'en çok erkekler aldatır' gibi ifadelerin doğruluğu yoktur. Aldatmanın bahanesi veya iyi bir nedeni yoktur. Bir insan aldatıyorsa, bunu 'insan' olduğu için yapar cinsiyetinden dolayı değil. Erkek veya kadınların aldatma nedenleri arasında belirgin faktörler vardır. Eğer bir erkekseniz ve kadının neden aldattığını merak ediyorsanız, aşağıdaki maddeler size yardımcı olabilir. Ayrıca, eğer aldatılıyorsanız, bu sizinle değil, partnerinizle alakalıdır.

1-Daha fazla ilgi isterler

Çoğu zaman kadınlar, birlikte oldukları insandan yeterince ilgi göremediği zaman aldatırlar. İlgi, her kadının istediği bir şeydir ve eğer partnerinde bunu bulamazsa, o ilişkiden pek hayır beklenmez. Erkekler ise genelde ilişkide ilgi beklemeyen taraftır. Bu nedenle ilgi görmediği için aldatan erkek biraz zor bulunur.

2-Sıkılmışlardır

Cinsel hayatında durgunluk olan bir kadın, bu durumdan sıkılıp aldatma yolunu seçebilir.

3-Eski sevgililerine geri dönmek için

Bu erkeklerin de sıklıkla kullandığı kötü bir yöntemdir. İlişkiyi bitirmenin en iyi yöntemi olarak görebilirler. Peki sevmediğin biriyle neden birlikte oluyorsunuz ki?

4-Fiziksel çekicilik

Aldatmanın en büyük faktörü başka kişilerin fiziksel görünümüne kapılmaktır. Bu evrensel bir neden. Ancak unutmayın güzellik geçicidir.

5-Partnerine aşık değilse

İlişkide aşk bitmişse, hala alevlendirmek için bir arada bulunuyorsanız, bu durumdan çıkacak tek sonuç aldatma olacaktır. Birini artık sevmediğinizi düşünüyorsanız, onunla birlikte olmanın ne anlamı var?





6-Cinsel zevklerin farklı olması

İlişkide bir taraf cinsel tabularını yıkamıyorsa, diğer taraf mutlu olmak için aldatma yoluna gidecektir. Sınırlar önemlidir ve ne için olursa olursa kendinizi değiştirmemeniz gerekir. Sizden farklı biri olmanızı isteyenler varsa, bu ilişki baştan fiyasko demektir.

7-Çocukları için eşiyle birlikte olanlar

Aile kurduğunuz kişiyle arası iyi değil, ancak sadece çocukları için o kişiyle aynı yastığa baş koyan insanlar, ilişkide sorun düzelmedikçe aldatma yolunu seçecektir.

8-Yalnız kalmak istemezler

Bazı insanlar, eşleri şehir dışındayken aldatmaya eğilim gösterebilirler. Yalnız olma korkusundan veya yalnız olmaya alışık olmamalarından kaynaklanabilir.

9-Bağlanma korkusu

Tıpkı erkekler gibi kadınlar da bağlılıktan korkabilirler. Bu nedenle, mevcut ilişkilerini sabote edebilirler.

10-Ayrılamamak

Bir kadın ayrılmaktan korktuğunda, ancak bir ilişkinin korunmasını ve sevgisini isterse, aldatmaya yönelebilir. Yani daha kötü sonuçlara neden olabilecek ayrılık fikri yerine, eşlerine hissettirmeden aldatma eğilimi gösterebilirler.



