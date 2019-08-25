Kadınlar tek yürek

Kadın Meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Kadın Cinayetlerini durdurun’ yazılı pankartlar açtı. ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün’ şeklinde slogan atan kadınlar, ‘6284 kadınların güvencesi’,’ Sessiz kalmıyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.

ERKEKLER DE DESTEK VERDİ

Erkekler tarafından öldürülen kadınların yakınlarının da katıldığı eyleme çok sayıda erkek de destek verdi. Öldürülen kadınların tek tek isimleri okundu. Kalabalık hep bir ağızdan, “Buradayız” diye bağırdı. Ankara, Mersin, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Samsun ve Adıyaman başta olmak üzere bir çok şehirde protesto gösterisi düzenlendi.