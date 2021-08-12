Aşk & İlişkiler Kadınlar uzun boylu seviyor!

Kadınlar uzun boylu seviyor!

Aşk & İlişkiler

Kadınlar uzun boylu seviyor!

Söz konusu aşk olunca farklılıklar göz ardı edilebiliyor. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma, çekiciliğin belli bir standardı olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre kadınlar için erkeklerin boyunun gerçekten bir önemi var.

12 Ağustos 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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İngiltere’deki bir araştırmada kadınlar ve erkeklerin karşı cinste çekici buldukları özellikler ortaya kondu:

  • Kadınların yüzde 54’ü uzun boylu erkekleri beğeniyor, erkeklerin yüzde 40’ı da zayıf kadınları.
  • Kadınların yüzde 67’si kendisinden daha uzun bir partneri beğeniyor.
  • Kadınların yüzde 6’sı partneriyle aynı boyda olmaktan yüzde 1’i kendisinden daha kısa kişilerden hoşlanıyor.
  • Yüzde 24’ü boy kriteri olmadığını söylüyor.
  • Erkeklerin yüzde 35’i kendisinden daha kısa bir partneri beğeniyor.
  • Erkeklerin yüzde 16’sı partneriyle aynı boyda olmak istiyor, yüzde 4’ü kendisinden daha uzun kadınlardan hoşlanıyor.
  • Erkeklerin yüzde 22’si kendisinden zayıf kadınları beğeniyor.
  • Kadınların yüzde 53’ünün partneri için kilo kriteri bulunmuyor.
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