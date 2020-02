Kadınlara özel biftek: Cinsiyetçiliğin yepyeni boyutu

İngiltere'nin Liverpool kentinde Manhattan Bar and Grill isimli bir restoran, kadınlar için daha küçük porsiyonlarda et servis etmeye başlaması nedeniyle eleştiriliyor. Normal et porsiyonlarının yanında kadınlar için 226 gramlık küçük porsiyon seçeneği sunan restoran, 'cinsiyetçilikle' suçlanıyor. Restoranın menüsündeki detay ilk olarak yemek yazarı Jay Rayner tarafından fark edildi. Jayner, Twitter'da menünün fotoğrafını paylaşarak "Siz sipariş eder miydiniz?" diye sordu. Yemek, Twitter'da büyük tepkilere neden oldu. Restoran müdürü Karl Hassan, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Kadın müşterilerimize ne isterlerse onu veriyoruz. Daha küçük biftek istediler, verdik" dedi.

