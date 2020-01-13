Günde 100 kez orgazma neden olan bozukluk için umut veren gelişme

Kadınların günde ortalama 100 kez orgazm olmasına neden olan genital uyarılma bozukluğu (PGAD) yıllarca gizemini koruyan tuhaf bir durumdur. Ancak hastaları inceleyen uzmanlar, kalıcı genital uyarılma bozukluğunun (PGAD) nedenini çözebileceklerini söylüyor.

Daily Mail'in haberine göre; Harvard Tıp Okulu’ndan araştırmacılar, kadınların gün boyunca sürekli uyarılma durumlarının, cinsel organlara ve beyne bağlanma şeklini değiştiren omurgadaki sinirlere verilen hasardan kaynaklandığını öne sürdü.

Harvard’tan araştırmacılar, dakikalar hatta saatlerce, uyku sırasında bile kontrol edilemeyen uyarılma atakları geçiren 10 kadın üzerinde çalıştı.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 10 katılımcıdan dokuzu omurgalarında kist gibi olağandışı bulgulara sahipti.

Doktorlar araştırma sırasında genital uyarılma bozukluğu olan iki kişiyi tedavi etmeyi başardılar. Bunu sürekli uyarılma hali yaşayan bir kadında kistleri çıkararak, diğer kadında da uyarılma durumu tetiklendiği anda antidepresanla hafifleterek çözdüler.

Dr Bruce Price: 'İnsanların bunun psikiyatrik bir sorun değil, öncelikle nörolojik tıbbi bir sorun olarak bilmesi önemli’ diyor. Price; ‘Etkilenen birçok kadın sessiz kalıyor ve gizliyor. Bu durum eğlenceli bir durum değil ve hastalar semptomlarını ve GAD'ı hiç duymamış.” dedi.

Araştırmaya katılan bir hastada belirtiler 11 yaşında başlamıştı. Semptomlar arasında vajina şişmesi, karıncalanma ve baskı hissi bulunuyor. Cinsel uyarılma atakları her zaman orgazm ile sonuçlanmıyor. Araştırmadaki sekiz kadın günde 30'dan fazla atak geçirdiğini ve bunların çoğunda orgazm olduğunu bildirdi. Bazı kadınlar bu uyarılmayı bitirmek için mastürbasyon denedi. Keyifli olmamasına rağmen, cinsel uyarılmalarını birkaç saat köreltti. Dokuz kadında pelvis, kalça, bacak veya sırtta ağrı veya uyuşma gibi sinir ilişkili semptomlar oluştu.

Dr.Saurabh Sharma liderliğindeki çalışma, etkili tedavi için ileriye yönelik ipuçları sunuyor.

Genital uyarılma bozukluğu (sürekli orgazm) nedir?

Genital uyarılma bozukluğu (PGAD) sürekli fiziksel cinsel uyarılma hissine yol açar. Ancak hasta herhangi bir cinsel istek hissetmez. Kalıcı genital uyarılma bozukluğu (PGAD), birinin fiziksel, cinsel uyarılmalarını kontrol edemediği ve rastgele orgazm olduğu bir durumdur.

Bu bozukluk cinsel veya arzuyla bağlantılı değildir. Genital uyarılma bozukluğundan(PGAD) muzdarip olanlar için zayıflatıcı ve acı verici olabilir.

Doktorlar kaç kişinin bu durumda olduğunu bilmiyor, ancak kadınlar arasında önemli ölçüde daha yaygın olduğuna inanılıyor ve kadınların yüzde birini etkilediği tahmin ediliyor.

Genital uyarılma bozukluğu belirtileri nelerdir?

Genital uyarılma bozukluğu (PGAD) belirtileri ise vajinada ıslaklık, kaşıntı, basınç hissi, yanma, batma gibi belirtileri içerebilir. Bazı kadınlar uyarılma bozukluğunu sıkışık hissetmek olarak tanımlar.

PGAD'ın nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak stres, bazı ilaçlar, sinir hasarı veya Tarlov kistleri adı verilen belirli kist tipleri tarafından tetiklenebileceği üzerinde duruluyor. Tedavi, davranışçı terapi, ağrı kesiciler veya ilaçları içerebilir.