Kadınları falakaya yatıran kargocu canlı yayına bağlandı: Kırmızı koltuktaki kadın karımdı
Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, kelepçeyle bağlayarak falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlandı. 12 yıl önce çekilen videoların kendisine ait olduğunu kabul eden Erkan T. kadınlardan birinin de eşi olduğunu söyledi. Erkan T'nin ayrıca WhatsApp konuşmalarında 'Canın illaki yanacak falaka bu' diye ön bilgi verdiği, 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğunu yazdığı ortaya çıktı.
08 Eylül 2021, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, falaka olayıyla günlerdir gündemden düşmeyen Erkan T. ilk kez konuştu.
Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların 12 yıl önce çekildiğini ve eşine ait olduğunu söyledi. Kadınları kandırarak çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamadığını iddia eden Erkan T. görüntüleri eski evinde çektiğini ve sosyal medyada yayınlayacağını açıkça yazdı.
Falakacı Erkan T., telefondaki görüntüleri internetten topladığını iddia etti. Ancak, whatsappta kadınları ağına düşürmek için ısrar ettiği görüldü. Yazışmalarda yapacaklarını da detaylı bir şekilde anlattı. “Canın illaki yanacak falaka bu” diyerek ön bilgi verdi. Şartlarında ise şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdı.