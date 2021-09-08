Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, falaka olayıyla günlerdir gündemden düşmeyen Erkan T. ilk kez konuştu.









Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların 12 yıl önce çekildiğini ve eşine ait olduğunu söyledi. Kadınları kandırarak çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamadığını iddia eden Erkan T. görüntüleri eski evinde çektiğini ve sosyal medyada yayınlayacağını açıkça yazdı.

Falakacı Erkan T., telefondaki görüntüleri internetten topladığını iddia etti. Ancak, whatsappta kadınları ağına düşürmek için ısrar ettiği görüldü. Yazışmalarda yapacaklarını da detaylı bir şekilde anlattı. “Canın illaki yanacak falaka bu” diyerek ön bilgi verdi. Şartlarında ise şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdı.







