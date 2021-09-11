Türkiye Kadınları falakaya yatıran kargocunun karısı konuştu: Zorunda kaldım!

Kadınları falakaya yatıran kargocunun karısı konuştu: Zorunda kaldım!

Türkiye

Kadınları falakaya yatıran kargocunun karısı konuştu: Zorunda kaldım!

Kayseri'de, kadınları para karşılığında falakaya yatıran kargocunun eşi H.T, 'Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım.' dedi. Diğer kadınlarından haberinin olmadığını söyleyen H.T kocasından şikayetçi olmadığını belirtti.

11 Eylül 2021, Cumartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin (33) eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

GÜZEL ÇİRKİN AYRIMI YAPTI

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

SERBEST KALDI

Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.

‘FALAKANIN EVİMDE YAPILDIĞINDAN HABERİM YOK’

DHA, Erkan T'nin eşi H.T.'nin emniyetteki ifadesine ulaştı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

POLİSE BAŞVURAN KADIN YOK

Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.


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