Kadınların aşırı tüylenme sorunu yaşamasının sebebi...

Erkek bedeninde normal olarak kabul edilen favori, sakal, bıyık, çene altı, göbek çevresi, meme etrafı, bacak iç yüzü, sırt, popo bölgesindeki tüylenmenin kadınlarda görülmesi hirsutizm bulguları arasında yer alıyor. Ancak ön kol ve bacak alt kısım tüylenmeler genetik kabul ediliyor ve fazla olması hirsutizm göstergesi sayılmıyor. Doç. Dr. Osman Temizkan, her kadında az miktarda var olan erkeklik hormonunun (androjen) artışı ya da bu hormona karşı kıl köklerinin duyarlılığının değişmesinin hirsutizme neden olduğunu belirtiyor.

EN SIK GÖRÜLEN NEDEN POLİKİSTİK OVER

Aşırı tüylenmeye neden olan fazla miktarda androjen hormonu, polikistik yumurtalıklarda veya böbrek üstü bezinde salgılanıyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini belli eden polikistik over sendromu üreme çağında kadınlarda en sık görülen önemli sorunların başında geliyor. Öyle ki, yumurtlamayı engelleyerek kısırlığa yol açabiliyor, ayrıca hipertansiyon gibi önemli hastalıklara da zemin hazırlıyor. En önemli belirtilerinden biri adet düzensizliği ve aşırı tüylenmedir. Polikistik over sendromu görülen kadınların yüzde 63’ünde kıllanma artışı görülüyor. Erken tanı konulan ve gerekli önlemler alınan polikistik over sendromlu kadınlarda başarılı tedavi oranları oldukça yüksek.

TÜYLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

• İnsan vücudunda tüylenme yalnızca el ve ayak tabanları ve dudaklarda oluşmaz.

• Vellüs adı verilen tüylerin büyük bir kısmı çıplak gözle görülmeyecek kadar renksiz ve küçüktür. Bunun da nedeni, tüyün melanin yani renk veren madde içermemesidir.

• Vücuttaki tüy sayısı, saçlardan 10 kat fazladır.

• Göğüs, omuz, sırt, koltuk altı ve genital bölgede daha güçlü çıkarlar. Bunlara terminal adı verilir.

• Yetişkin bir kişinin kafa derisinde beyaz ırkta 100 bin, sarı ırkta 140 bin, esmer ırkta 110 bin kıl kökü bulunur.

• Tüy kökleri hormonlar tarafından yönlendirilir.

• Çıkan tüyler dokunulmazsa kendiliğinden dökülür.

• Bulundukları bölgeye göre farklı hızda uzarlar. Saçlar hızlı, kollarımızdaki daha yavaş uzar.

• Kıl kökleri aynı zamanda üretim yapmaz. Bir kısmı aktifken bir kısmı pasif olur. Böylece hepsi birden aynı anda çıkmaz ya da çıkanlar dökülmez.