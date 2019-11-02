Kadınların cinsel hayatta yaptıkları 10 hata

İşte doyumlu bir cinsellik için uzak durulması gereken davranışlar

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Cinsel sorunları görmezden gelmek

Cinsellik çiftin en yakın hissettiği anlardır. Birçok kadın ne yazık ki bunu bir görev olarak algılar. Kendisiyle ilgili sorunlara odaklanamaz. Çözüm için soruna odaklanmak gerekir.

Cinselliğin başlatılmasını karşısından beklemek

Birçok kadın çeşitli kaygılarla cinselliği hep erkeğin başlatması gerektiğine inanır. Kendisinin cinselliği başlatmasının ayıp olduğunu düşünür. Karşı tarafın aşırı istekli bir kadın olarak algılanacağı ile ilgili kaygı yaşar. Kendinin basit ve ahlaksız olarak değerlendirileceğini düşünür. Oysaki kadının başlattığı cinsellikte, erkeklerin kendilerine olan güvenleri daha da artar.

Vücuduna güvenmemek

Bazı kadınlar kendi vücutlarıyla çok meşguldürler. Vücutlarını beğenmezler. Cinsellik esnasında kaygıları nedeniyle, karanlık ortam isterler. Hamilelikte de bu sık yaşanır. Kendinize güvenmediğinizde cinsellik de sekteye uğrar.

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Cinselliği bir amaç olarak kullanmak

Birçok kadın isteklerinin yerine getirilmesi için cinselliği bir silah gibi kullanır. İstekleri yerine getirilmediğinde, cinsellikten uzak durarak cezalandırır. Cinsellik yakınlığın doruğudur. Bu şekilde davranış erkeğin kadından soğumasına neden olur. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek geleceğini düşünerek, erkek giderek cinsellikten uzaklaşır. İsteklerinizi cinsellik yoluyla ifade etmeyin.

Eşiyle cinselliği konuşmamak

Cinsellikte herkes anlaşılmak ister. Oysa kimse diğerinin neden zevk aldığını neden hoşlandığını bilemez. Sadece tahmin eder. Yaşamın bu kadar önemli bir parçası olan cinsellik, tahminlere bırakılmamalıdır. İsteklerinizi ve hoşlandığınız şeyleri ifade ederseniz, doyumlu bir cinsellik olur. Bunu ayıp ya da tuhaf bir istek olarak düşünmeyin, düşüncelerinizi konuşun.

Cinsellikte yeniliklerden uzak durmak

Birçok kadın cinsellikte yeniliklere kapalıdır. Erkeğin yenilik isteklerine şüpheyle bakar. Oysa cinsellik yenilik olmadıkça tekdüze bir hal alır. Sıkıcı olabilir. Yenilikleri denemekten kaçınmayın. Belki de denediğiniz şeyler, sizin de çok zevk alacağınız bir durum olabilir.

Kadının kendi cinselliği üzerine düşünmemesi

Ne yazık ki kadınlar, cinselliğe erkekler kadar kafa yormazlar. Birçok kadın kendi cinsel organı hakkında bile fikre sahip değildirler. Etraftan duydukları, eksik, yanlış bilgileri gerçek olarak algılarlar. Aslında kendi cinselliğine odaklanmak ve cinselliğine önem vermek, cinsel yaşantısını renklendirebilir.

Orgazm taklidi yapmak

Cinsellik gerçekçi olmak zorundadır. Birçok kadın isteksiz olduğu halde eşini kırmamak adına cinsellik yaşar. Cinsellik esnasında hareketsiz ve isteksiz olur. Bu durum karşı tarafça anlaşılır. Gerçekçi olmayan davranışlar cinsellikten uzaklaştırır.

Cinsellik esnasında çok konuşmak ve müdahale etmek

Birçok kadın cinsellik esnasında başka isteklerini de dile getirir. Bu karşı tarafı uzaklaştırır. Cinsellik esnasında eşinizin kendinizi başka kadınlarla karşılaştırmasını istemeyin.

Kendine özen göstermemek

Birçok kadın dışarıda şık ve güzel giyinirken, evde özensiz, dağınık saçlarla dolaşır. Makyaj sadece dışarı çıkılırken yapılacakmış gibi düşünür. Yatakta da aynı şekilde kalın eşofmanlarla eşine dokunmadan yatar. Evde ve yatakta giydiklerinize özen göstermezseniz, temizliğinize dikkat etmezseniz karşı taraf sizden soğuyacaktır. Siz kendinizi çekici hissetmezken karşı taraf hiç hissetmez. Daha özenli olun.



