Kadınların sözünü sakınması hayatını tehlike sokuyor

Bazı ilişki durumlarında içinize kapanma durumu gerçekleşebilir. Ancak özellikle böyle durumlarda kadınlar omuzlarına acı bir yükün bindiğini hissederler. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle kadınlarda bu davranış hayati tehlikelere neden oluyor.

Vice.com’da yer alan habere göre Pittsburg Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nün perimenopoz ve postmenopozdaki 304 adınla yaptığı yeni araştırma da bu davranışın atardamarda plak birikimini artırdığını keşfetti.

Araştırmacılar, basın açıklamasında, bu birikimin kalp krizi ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar yaşama riskini artırdığını belirtti. Yani kadınlar için bir ilişkide önceliği kendine vermek ve sözünü sakınmamak sahiden hayati önem arz ediyor.

Çalışmanın başyazarına göre araştırma, “kadınların yakın ilişkilerdeki deneyimleriyle kamu sağlığı arasındaki bağlantıya yönelik ilgiyi artırmayı” amaçlıyor.

Araştırmanın örneklem boyutu küçük olsa da bireylerin aklından geçenleri söylemesinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı için önemini gösteren bu sonuçlar, “kendini susturma mekaniması” üzerine daha geniş araştırmalara kapı aralayabilir.



