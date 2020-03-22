Pazar Postası Kadir Doğulu soluğu Muğla'da aldı

Kadir Doğulu soluğu Muğla'da aldı

Pazar Postası

Kadir Doğulu soluğu Muğla'da aldı

Eylem İpek Şafak ile Benden Duymuş Olmayın köşesinde bu hafta...

22 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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‘Sefirin Kızı’ dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, çekimler nedeniyle bir süredir Muğla’da kalıyor. Virüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Kadir Doğulu, büyük panikle soluğu eşinin yanında almış. Atagül’le birlikte kalmaya karar veren Doğulu, eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyormuş.

Karantina aşkları

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, corona virüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmıyor. Yılmaz’ın Levent’teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyormuş. ‘Acıların Kadını Bergen’i bir sinema filminde canlandıracak olan Sarıkaya’ya sevgilisi oyuncu koçluğu yapıyormuş. Filmde arabesk şarkılar da söyleyecek olan Serenay Sarıkaya, provasını Cem Yılmaz’a şarkı söyleyerek yapıyormuş.

Sevgiliyle baş başa

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra gönlünü Jeff Hakko ile Carole Hakko’nun oğlu, iş insanı Allan Hakko’ya kaptıran Burcu Esmersoy, bu zor günleri de sevgilisiyle birlikte geçiriyor. 1.5 aydır birlikte olan çift, Esmersoy’un Emirgan’daki evinde kendilerini karantinaya almış. Böylece ikili baş başa bol bol zaman geçiriyormuş.

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