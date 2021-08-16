Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim yarışması, gündüz kuşağına eklenen programlarının arasında yer aldı. Programda yarışmacılar, temizlikte yemekler, çay saati ikramlarından misafirperverliğe kadar pek çok konuda rekabet edecekler. Peki, Kadir Ezildi kimdir? İşte, En Hamarat Benim yarışmasının formatı ve sunucusu hakkında merak edilenler…

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi 24 yaşında ve özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışıyordu. İstanbul’da erkek kardeşi ve annesi ile birlikte yaşayan genç adam, sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler oldu.

Katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşan ve herkesin sevgisini kazanan Kadir Ezildi, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini, temizlik konusundaki takıntılarını ve özlenen mahalle kültürüne ilişkin detayları sık sık sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.

Anne ve babasının ayrılmasından sonra temizlik takıntısının oluştuğunu belirten Kadir Ezildi, evini çok seviyor ve devamlı temizlik yapıyor.

Kadir Ezildi’nin temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntısı var ve kazandığı tüm parayı evin dekorasyonuna ve temizlik malzemelerine harcıyor.

Evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı için yenilediğini belirten Kadir Ezildi, market alışverişi sırasında en fazla zamanı temizlik ürünlerinin olduğu reyonda geçiriyor.

Evin bütün temizliğini kendisi yapan Kadir Ezildi, yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası ve çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” ifadesiyle gözler önüne seriyor. Kimse ondan habersiz evine misafir olamıyor, gelen misafirlerin de ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor ayrıca misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor.

Kadir Ezildi, temizlik konusunda fazla takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmediğini dile getiriyor.

EN HAMARAT BENİM YARIŞMASININ FORMATI

En Hamarat Benim yarışması hafta içi her gün Fox TV ekranlarında, sevilen isim Kadir Ezildi’nin sunuculuğuyla izleyicinin karşısına çıkacak.

En Hamarat Benim yarışmasında; yemeklerine, temizliğine ve misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenen kadınlar büyük bir rekabetin içine girecek.

Birbirinden hamarat ve eğlenceli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerini temizleyecekler ve iş bittikten sonra ise mutfakta marifetlerini sergileyecekler.

Yarışmada ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlanacak ve sofralar kurulacak.

Haftan finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

“En Hamarat Benim”, 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yer alacak.