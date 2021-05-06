Ramazan ayının bitmesine ve Ramazan Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kala Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu da araştırılıyor. Vatandaşlar 'Kadir Gecesi ne zaman?' 'Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler' aramalarını son günlerde sıklaştırdı. İşte Kadir Gecesi ile ilgili detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe validemiz : “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz :

“Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.