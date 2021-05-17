Türkiye Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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