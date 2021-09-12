Kadir İnanır ameliyat oldu
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı. Gözünden ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
12 Eylül 2021, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
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Yaşayan efsane Kadir İnanır, gözünde oluşan sarı nokta hastalığı nedeniyle bir süredir görme bozukluğu yaşıyordu. Bu duruma daha fazla katlanamayan Kadir İnanır, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği bilgisine ulaşıldı.