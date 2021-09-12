Kadir İnanır ameliyat oldu

Yaşayan efsane Kadir İnanır, gözünde oluşan sarı nokta hastalığı nedeniyle bir süredir görme bozukluğu yaşıyordu. Bu duruma daha fazla katlanamayan Kadir İnanır, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği bilgisine ulaşıldı.