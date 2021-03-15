Magazin Kadir İnanır, Demre’ye hayran oldu

Kadir İnanır, Demre’ye hayran oldu

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Kadir İnanır, Demre’ye hayran oldu

Kadir İnanır, hemşehrisi ve arkadaşı olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ziyaret için Antalya’nın Demre ilçesine gitti.

15 Mart 2021, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Kadir İnanır, hemşehrisi ve arkadaşı olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ziyaret için Antalya’nın Demre ilçesine gitti. Sanatçı, Günay’la ilçenin tarihi yerlerini gezdi. Likya Uygarlıkları Müzesi, Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ne giden ikiliye, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin de eşlik etti.



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