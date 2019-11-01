Kadir İnanır ve Jülide Kural'dan 20'nci yıl pozu
Kadir İnanır sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, 6 gün önce Instagram’da hesap açmıştı
Müge Dağıstanlı/ POSTA
15 bin takipçiye ulaşan Kadir İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.
Aşkın karesi yoruma kapalı
Karenin altına kimse mesaj yazamadı, çünkü Kadir İnanır’ın sayfası yoruma kapalı.
'Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş'
Sanatçı aşklarının başladığı 1999’da verdiği röportajda Jülide Kural için şunları söylemişti:
“İnsanı etkileyen bir yapısı var. Müthiş ışıklı biri. Proje için bir araya gelmiştik. Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş, ben de ‘Eyvah karşıma bir feminist daha çıktı’ tepkisi vermiştim.”
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