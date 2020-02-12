Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemek" dedi.





Bakan Gül'ün açıklamaları

Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma neticesinde karara varılacak. Savcılık kişilerin sadece aleyhine veriler toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacak.

Hakim-savcı da, sizin bizim gibi bir insan. Onların da vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemek. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanması. Bir kişi tutuklu olunca, mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlış. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değil. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim-savcının vereceği kararla çıkacak. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz.





Kadir Şeker olayı

Konya'da Özgür Duran'ı sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek isteyen Kadir Şeker çıkan arbedede Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Ayşe D. ise konu hakkında yaptığı açıklamada, sevgilisi Özgür'ün kendisini dövmediğini, o sırada tartıştıklarını ifade etti.



