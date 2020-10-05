Olay, 5 Şubat akşamı, Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20) de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'Tespihle oynar gibi oynamak için almış'

Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tunanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

Ayşe Dırla'nın raporu: darp yok

Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.